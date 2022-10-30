Бывший премьер Молдавии Кику обвинил президента Санду в «убийстве» экономики

Экономическая политика, проводимая под руководством действующего президента Молдавии Майи Санду, является разрушительной для республики. Слова бывшего премьер-министра страны Иона Кику приводит РИА Новости.

«В Молдавии на протяжении нескольких месяцев базовая ставка составляет 21,5%, тогда как до прихода к власти партии «Действие и солидарность» она достигала 2,65%», — заявил Кику.

По его словам, на основе базовой ставки в Молдавии устанавливаются процентные ставки по кредитам. Столь существенное увеличение ее уровня грозит резким снижением объемов притока инвестиций в экономику страны.

«Любой здравомыслящий человек понимает, что повышение стоимости кредитов до такой степени напрочь убивает экономику, потому что делает невозможными любые инвестиции… Почему ты окончательно убиваешь экономику, Майя (Санду — «Газета.Ru»)», — задался вопросом Кику.

26 октября вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну допустил временные отключения электричества в городах и селах в предстоящий зимний отопительный сезон. Это может быть обусловлено усилением энергетического кризиса в стране и ростом цен на энергоносители. На ситуацию также оказывает давление риск прекращения поставок российского топлива из-за случаев просрочек контрактных платежей со стороны предприятия «Молдовагаз».