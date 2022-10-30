Мосбиржа запустит фьючерсы на индексы Гонконгской и Европейской бирж

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Московская биржа планирует в конце ноября запустить торги фьючерсами, привязанными к китайскому индексу Hang Seng и европейскому Euro Stoxx. Слова главы срочного рынка площадки Марии Патрикеевой приводит ТАСС.

«В конце ноября мы планируем предоставить доступ к китайскому рынку, запустив фьючерс на ETF, трекающий (следующий за — «Газета.Ru») Hang Seng, и к европейскому рынку на ETF, который трекает Euro Stoxx», — заявила Патрикеева в ходе выступления на конференции сайта для инвесторов Smart-Lab.

В числе прочих инициатив Мосбиржа рассматривает возможность дополнения линейки торгов японским фондовым индексом Nikkei и фондовым индексом Германии DAX. Кроме того, площадка в настоящее время проводит подготовку к запуску опционов на акции, уточнила она.

12 сентября Мосбиржа открыла рынок акций для нерезидентов из «дружественных» стран. Речь идет о сделках репо, репо с центральным контрагентом с акциями и облигациями. В то же время им запретили проводить какие-либо операции с ценными бумагами стратегических предприятий России и их дочерних обществ, пользователей недр, а также банков и компаний ТЭК. В число привилегированных акций вошли активы «Транснефти», «Татнефти», «Газпрома», «Россетей» и других госфирм.

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