Bloomberg: финны рискуют погибнуть от холода из-за отсутствия электроэнергии из России

Жители Финляндии вынуждены выбирать «между плохими вариантами» в преддверии запланированных на приближающуюся зиму веерных отключений электроэнергии из-за прекращения поставок из Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

В публикации отмечается, что не смотря на то, что импорт электроэнергии из РФ в Финляндию является малой частью от общего числа закупок, потеря такой возможности может в ближайшем времени привести к негативным последствиям.

По словам менеджера по сетевым операциям в финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкина, крупномасштабный сбой произойдет в некоторых регионах, если не производить плановые отключения электроэнергии. В дальнейшем это может привести к ситуации, в которой от холода могут погибнуть люди.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что Европа благодаря накопленным резервам топлива сможет пережить ближайшую зиму, но в следующем году рискует вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество.