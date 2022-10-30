Bloomberg: финны рискуют погибнуть от холода из-за отсутствия электроэнергии из России

close
100%
Michael Nitzschke/Global Look Press

Жители Финляндии вынуждены выбирать «между плохими вариантами» в преддверии запланированных на приближающуюся зиму веерных отключений электроэнергии из-за прекращения поставок из Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

В публикации отмечается, что не смотря на то, что импорт электроэнергии из РФ в Финляндию является малой частью от общего числа закупок, потеря такой возможности может в ближайшем времени привести к негативным последствиям.

По словам менеджера по сетевым операциям в финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкина, крупномасштабный сбой произойдет в некоторых регионах, если не производить плановые отключения электроэнергии. В дальнейшем это может привести к ситуации, в которой от холода могут погибнуть люди.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что Европа благодаря накопленным резервам топлива сможет пережить ближайшую зиму, но в следующем году рискует вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть