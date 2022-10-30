Косачев: РФ готова заместить украинское зерно на мировом рынке

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Вице-спикер Совета Федерации Российской Федерации Константин Косачев заявил, что Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Как минимум 50 стран критически зависят от нашего зерна, включая беднейшие государства Африки. С учетом огромного урожая в стране Россия готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, наш экспортный потенциал в текущем сезоне оценивается более чем в 50 миллионов тонн», — утверждает Косачев.

Он заявил, что около 10,5 млн. тонн российских зерновых было отправлено в страны Азии и Африки вне стамбульских договоренностей.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия приостановила действие зерновой сделки на неопределенный срок.

22 июля представители России, УкраиныТурции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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