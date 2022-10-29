Индекс доверия инвесторов в Нидерландах обвалился до исторического минимума

Индикатор уверенности инвесторов в Нидерландах упал до минимальных показателей за всю историю. Об этом сообщает информационный портал NL Times, ссылаясь на новый ежемесячный отчет банка ING, посвященный инвестиционному климату в стране.

Из отчета следует, что уровень уверенности инвесторов упал до 56 пунктов в соответствии со шкалой, на которой за нейтральный показатель взяты 100 пунктов. Все, что находится выше 100 пунктов, говорит об оптимистично настроенной обстановке. При этом показатель в 56 пунктов стал самым низким за всю историю наблюдений.

В NL Times указали, что больше половины инвесторов ожидают экономического спада в Нидерландах. При этом такая ситуация лишь отрицательно повлияет на часть населения. Кроме того, еще четверть посчитали, что страну ждет серьезная рецессия, которая затронет каждого.

В публикации отметили, что текущая ситуация произошла из-за геополитики. При этом инвесторы также недовольны социально-экономической политикой правительства.

Ранее в субботу эксперт Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов заявил, что цены на энергоресурсы в мире продолжат расти из-за отказа от российских нефти и газа, а также недостатка инвестиций в отрасль.