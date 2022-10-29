Bloomberg: авиакомпании ЕС и США нарастили расходы на топливо на фоне закрытия российского неба

Авиакомпании из США и Евросоюза (ЕС) увеличили свои расходы на фоне закрытия воздушного пространства России, так как они нарастили время облета вокруг российских территорий. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации отметили, что Air France-KLM и другие европейские перевозчики в рамках своих рейсов в Японию вынуждены облетать Россию через Казахстан и Монголию, что добавило к длительности перелетов несколько часов. Британская Virgin Atlantic в октябре отказалась от рейсов в Гонконг, назвав одной из причин такого решения закрытое воздушное пространство России. А вот национальный перевозчик Финляндии Finnair в сложившейся ситуации пострадал больше всего, так как основные его полеты зависят от доступа к небу над Сибирью.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что длительность рейсов тех или иных авиакомпаний выросла от 15% до 40%. В свою очередь, такая ситуация влияет как на количество рабочих часов, так и на расход топлива, что впоследствии разрушает экономику авиаперелетов. Поэтому большинство перевозчиков могут пересмотреть прибыльность полетов, в будущем сокращая или уменьшая их число.

По данным агентства, куда большее преимущество перед западными авиакомпаниями получили организации с Ближнего Востока. Речь идет о том, что они воздержались от санкций против России, поэтому продолжают летать в страну и через ее воздушное пространство. В свою очередь, это помогает восточным авиакомпаниям экономить на топливе.

28 октября агентство Bloomberg, ссылаясь на исполнительного директора компании Гийома Фори сообщило, что французская авиакомпания Airbus выразила обеспокоенность вопросом безопасности полетов своих самолетов в России. По его словам, из-за санкций Airbus не может по-настоящему контролировать и поддерживать своих клиентов так, как компания это делает с ними в обычное время.