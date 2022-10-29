Экономист Де Ла Вега: политика Центробанков стран Евросоюза может привести к краху евро

Особенности денежно-кредитной политики Центробанков ряда европейских стран негативно влияют на перспективы укрепления позиций основной валюты региона — евро. В среднесрочной перспективе этот фактор может привести к еще большему удорожанию обслуживания и дальнейшему отказу государств от данной расчетной единицы, приводит слова экономиста Дона Диего де Ла Веги издание Atlantico.

«Мы по-прежнему считаем, что евро — это защитный щит. Но это лишено смысла. Пока мы этого не осознаем, евро сможет продержаться. Не вызывает сомнения, что в текущей ситуации обслуживание евро становится все более и более дорогим», — заявил Диего де Ла Вега.

По его словам, примеры некоторых европейских стран, которые используют национальные расчетные единицы, наглядно продемонстрировали жизнеспособность подобной практики. К их числу он отнес Швейцарию (швейцарский франк), Данию (датская крона) и Норвегию (норвежская крона). В то же время без принципов федерализма перспективы евро остаются крайне туманными.

«Система с фиксированной валютой не имеет будущего, если только в ней не будет достигнута определенная форма федерализма. Такая система превращает маленькие проблемы в большие, пока они не взорвутся. И сколько бы попыток ни делали, никаких Соединенных Штатов Европы нет», — заключил он.

15 октября главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев предрек ослабление роли доллара и евро в мировой экономике. Этот процесс будет происходить в ближайшие месяцы на фоне перехода ряда стран на расчеты в национальных валютах. На смену доллароцентричности может прийти многополярная система финансовых операций.