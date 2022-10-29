МК: в ряде городов Белоруссии закрылись магазины и торговые центры из-за «заморозки» цен Лукашенко

Указ президента Белоруссии Александра Лукашенко о принудительном ограничении роста цен уже привел к ряду негативных последствий для экономики республики. В некоторых городах страны вынужденно закрылись магазины и торговые центры, приводит слова владельца продуктового магазина в Бресте «Московский Комсомолец».

«Хозяева частных магазинчиков пока выжидают, некоторые думают закрываться. Что-то мы можем еще закупить, но средств едва хватает <....> В некоторых городах Беларуси закрылись рынки и торговые центры. Надеемся, что государство еще «откатит» назад, потому что слишком безумное решение (указ президента Белоруссии о запрете роста цен — «Газета.Ru»)», — заявил собеседник.

По словам предпринимателя, в настоящее время его магазин не в состоянии закупать различные категории товаров и продуктов из-за того, что поставщики приостановили их отгрузку. Дальнейшее усугубление кризиса приведет к уходу предприятия в «жесткий минус», пояснил он.

В свою очередь, индивидуальный предприниматель Дмитрий назвал еще несколько негативных факторов, которые последовали вслед за указом Лукашенко. Среди них — снижение налоговых поступлений в бюджет страны, массовые увольнения сотрудников предприятий, а покупательская способность большинства населения республики резко сократится.

«Частному бизнесу пришел конец. Арендодатели помещений, водители, бухгалтера и остальные останутся без доходов. Покупательская способность огромной части населения рухнет, что повлияет на все экономические структуры. Бюджет потеряет огромные суммы налогов. Сотни тысяч безработных начнут выживать, совершая правонарушения. Повысится преступность. Ни к чему хорошему всё это не приведет», — заключил он.

6 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился ввести в стране запрет на повышение цен. Свое решение он озвучил на совещании с экономическим блоком на тему инфляции. Решение было связано с обеспокоенностью главы республики большими наценками на различные категории товаров и услуг.