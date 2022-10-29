Набиуллина выступила против принудительной конвертации валютных счетов россиян в рубли

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

У россиян всегда должен оставаться выбор, что делать с остатками на валютных счетах. Практика принудительной конвертации зарубежных расчетных единиц в рубли является неприемлемой, приводит слова главы Центробанка (ЦБ) России Эльвиры Набиуллиной РБК.

«Если это (автоматическая конвертация валюты в рубли — «Газета.Ru») не предусмотрено договорами, то принудительной конвертации валюты в рубли не должно быть и у граждан, у клиентов должен быть выбор: оставить свои средства в иностранной валюте, беря на себя риски, комиссии, либо конвертировать в рубли», — заявила Набиуллина.

По ее словам, банки и брокеры должны заранее оповещать граждан о намерении в автоматическом порядке конвертировать валютные остатки в рубли. При этом регулятор будет отслеживать, чтобы у россиян было достаточно времени для осознанного решения о том, что делать с валютой на своих счетах. В то же время граждане стали все чаще самостоятельно переводить зарубежные расчетные единицы в рубли.

28 октября глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что у валютного регулятора в настоящее время нет дополнительных возможностей для увеличить лимит в $10 тыс. по вывозу наличной валюты за рубеж. Соответствующее ограничение было введено в стране 1 апреля 2022 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть