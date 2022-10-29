Набиуллина выступила против принудительной конвертации валютных счетов россиян в рубли

У россиян всегда должен оставаться выбор, что делать с остатками на валютных счетах. Практика принудительной конвертации зарубежных расчетных единиц в рубли является неприемлемой, приводит слова главы Центробанка (ЦБ) России Эльвиры Набиуллиной РБК.

«Если это (автоматическая конвертация валюты в рубли — «Газета.Ru») не предусмотрено договорами, то принудительной конвертации валюты в рубли не должно быть и у граждан, у клиентов должен быть выбор: оставить свои средства в иностранной валюте, беря на себя риски, комиссии, либо конвертировать в рубли», — заявила Набиуллина.

По ее словам, банки и брокеры должны заранее оповещать граждан о намерении в автоматическом порядке конвертировать валютные остатки в рубли. При этом регулятор будет отслеживать, чтобы у россиян было достаточно времени для осознанного решения о том, что делать с валютой на своих счетах. В то же время граждане стали все чаще самостоятельно переводить зарубежные расчетные единицы в рубли.

28 октября глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что у валютного регулятора в настоящее время нет дополнительных возможностей для увеличить лимит в $10 тыс. по вывозу наличной валюты за рубеж. Соответствующее ограничение было введено в стране 1 апреля 2022 года.