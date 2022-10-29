НАФИ: в России в два раза упало число граждан, следящих за курсами валют

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

К концу октября все меньшее количество россиян стали пристально следить за курсами мировых валют, включая рубль. Если весной таких граждан насчитывалось больше половины (52%), то в настоящее время — только 26%, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные аналитического центра НАФИ.

«В два раза за полгода уменьшилась доля россиян, которые целенаправленно интересуются курсами валют: с 52% до 26%», — говорится в материале.

При этом курсами мировых валют чаще всего интересуются молодые люди. Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет таковых оказалось 40% граждан. Активный интерес к соотношению расчетных единиц также проявляют мужчины (34% против 19% женщин), руководители среднего и высшего звена (42%), а также россияне с высоким уровнем достатка (32%).

Значительная часть населения (35%) также считают, что курс рубля по отношению к доллару и евро будет в дальнейшем укрепляться. Весной жители России придерживались противоположного мнения. При этом ожидают роста курса доллара и евро молодые россияне до 24 лет (31% против 17% в среднем по России) и респонденты с высшим образованием (23%).

28 октября глава Центробанка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что у валютного регулятора нет возможности увеличить лимит в $10 тыс. по вывозу наличной валюты за рубеж. Соответствующее ограничение ЦБ ввел 1 апреля 2022 года.

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