Bloomberg: в Twitter начались сокращения после покупки компании Илоном Маском

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

После покупки Twitter американским бизнесменом, владельцем Tesla и SpaceX Илоном Маском, в компании начались увольнения, сообщает агентство Bloomberg.

По информации СМИ, очевидцы рассказали, что из штаб-квартиры компании в Сан-Франциско выходят люди, которые представляются сотрудниками Twitter, с коробками в руках. Издание не смогло установить личности людей, покидавших офис компании, указали в Bloomberg. Однако, сославшись на некие источники, агентство сообщило, что Маск начал сокращать рабочие места сразу после закрытия сделки о купле, уволив, в частности, главного исполнительного директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала.

Кроме того, стало известно, что некоторые сотрудники не получили приглашения на встречу с сотрудниками, запланированную на 2 ноября, пишет СМИ.

28 октября Илон Маск опубликовал свой первый пост в качестве нового владельца компании Twitter. Он описал сделку «птичка на свободе».

Илон завершил сделку по приобретению Twitter за $44 млрд, пишут СМИ. По данным The Washington Post, новый глава компании думает о сокращении 75% сотрудников.

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