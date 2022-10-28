Глава РСПП Шохин назвал идею экономистов МГУ о «реприватизации» «постковидным синдромом»

Предложение профессоров из МГУ по поводу «реприватизации» системы частной собственности может быть вызвано «постковидным синдромом». Об этом РБК заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Рад тому, что, хотя был распределен на кафедру политэкономии экономического факультета МГУ, не пошел туда работать. Наверное, это у профессоров постковидный синдром», — отметил Шохин.

По словам руководителя Экспертного центра при уполномоченном при президенте по защите прав предпринимателей Антона Свириденко, что идея о «реприватизации» пока лишь вызывает вопросы. Например, основные прибыли находятся в руках государства через сырьевые компании. А у частных организаций наступил цейтнот. При этом прибыль находится на низком уровне, а акционерные средства заблокированы. Поэтому непонятно, что сейчас можно репреватизировать.

Он добавил, что практика частного владения вызывала вопросы в 90-е годы из-за определенных аспектов приватизации. Однако тогда предприятия сохранились и продолжили свое развитие. Сейчас же неясно, что даст реприватизация. К тому же государство вряд ли пойдет на перераспределение долей госкомпаний между гражданами.

Ранее в пятницу профессора кафедры политической экономии МГУ Кайсын Хубиев и Иван Теняков в материале «Надломленный вектор развития российской экономики» в журнале «Вопросы политической экономии сообщили, что для России в условиях санкций «жизненно важно» реорганизовать систему частной собственности, которая на сегодняшний день работает не на экономику, а «на небольшой круг выгодополучателей».