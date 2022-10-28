Forbes: отказ США от газопровода Keystone XL стал ошибкой в противостоянии с Россией

Трубопровод Keystone XL мог бы подстраховать США во время противостояния с Россией и ОПЕК, поэтому отказ от его строительства стал ошибкой президента Джо Байдена. Об этом заявил журналист Forbes Роберт Рапир.

«США быстро исчерпывают свой стратегический нефтяной резерв и теперь умоляют Саудовскую Аравию и ОПЕК не сокращать добычу нефти. Это результат непреднамеренных, но предсказуемых последствий энергетической политики США», — отметил Рапир.

По его словам, энергобезопасность Штатов была подорвана после того, как строительство Keystone XL было остановлено. При этом сам трубопровод стал жертвой политики в борьбе с изменением климата.

Он добавил, что если бы трубопровод был построен, то он смог бы ослабить переговорные позиции ОПЕК и России. При этом если бы его строительство не запретили, то он уже мог быть введен в эксплуатацию. При этом проблемы США с Россией и Саудовской Аравией не были бы решены, но влияние этих стран могло заметно ослабнуть.

Ранее в пятницу обозреватель Fox News Такер Карлсон заявил, что священная битва Байдена против России и поддержка Украины приведет экономику Штатов к краху.