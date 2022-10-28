WT: экономический кризис может положить конец единству партий США в вопросе помощи Украине

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Kathy Willens/AP

Экономический кризис в Соединенных Штатах может положить конец единству американских партий в вопросе помощи Украине. Об этом сообщает The Washington Times.

«По мере того как цена американской помощи Киеву растет, а экономика Штатов балансирует на грани рецессии, в когда-то прочной двухпартийной поддержке киевского режима стали появляться трещины», — сказано в материале.

Издание отмечает, что письмо 30 конгрессменов-демократов, которые призывали президента США Джо Байдена к переговорам с Россией для завершения конфликта, стало первым признаком раскола.

Кроме того, в публикации сообщается, что некоторые из республиканцев говорили о прекращении финансирования Украины, если они победят на выборах.

Автора материала Гай Тейлор также выразил мнение, что текущая ситуация в США может легко распространиться и на Евросоюз.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что итог промежуточных выборов в конгресс принципиально не повлияет на поставки оружия на Украину. По его мнению, и демократы, и республиканцы привержены поддержке Киева и продолжению поставок оружия.

28 октября экс-конгрессвумен Тулси Габбард заявляла, что руководство США находится под контролем «поджигателей войны» из Демократической партии. По ее словам, это показывает спешный отзыв обращения к американскому лидеру Джо Байдену о необходимости урегулирования конфликта на Украине со стороны представителей левого крыла партии.

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