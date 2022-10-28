Глава ЦБ Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП в РФ будет в середине 2023 года

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину лета 2023 года. Своим прогнозом она поделилась на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает РИА Новости.

«Восстановительный рост экономики в следующем году начнется немного позже, чем мы ожидали в июле», — отметила Набиуллина.

По словам главы ЦБ, спрос со стороны государственного сектора продолжит поддерживать экономическую активность в стране.

Также Набиуллина рассказала о наличии отчетливых признаков продолжения процесса глубокой трансформации экономики РФ.

«Потребители меняют стратегии поведения. Бизнес адаптируется к новым вызовам. За последний месяц произошли события, возникли риски, влияние которых на экономику и цены неоднозначно», — сказала она.

Глава Банка России также подчеркнула, что по мере поступления данных о развитии экономики в указанных условиях регулятор будет дополнительно уточнять оценки этих эффектов и их влияние на прогноз.

«Решения будут направлены на возвращение инфляции к цели в 4% в 2024 году», — пояснила Набиуллина.

Ранее Эльвира Набиуллина назвала «сбалансированным» решение регулятора сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.