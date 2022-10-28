Дерипаска спрогнозировал России «новый букет» проблем в 2023 году

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Ruben Sprich/Reuters

Российский предприниматель, руководитель объединенной компании «Русал» и En+ Group Олег Дерипаска считает, что экономический рост в России не удастся запустить без снижения ключевой ставки Банка России до 5%. Об этом бизнесмен написал в своем Telegram-канале.

«До тех пор, пока мы <…> не снизим ставку до 5%, не проведем программу количественного смягчения для обеспечения ипотеки и инвестиций на 20-25 трлн рублей — мы не сможем запустить экономический рост», — сказал Дерипаска.

Предприниматель добавил, что в настоящее время высокий курс рубля делает неконкурентоспособным производство товаров, что также не способствует привлечению иностранных инвесторов.

В конце июля регулятор снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентных пункта — до 8% годовых. Такое решение объяснили низкими темпами прироста потребительских цен, что в свою очередь способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции.

На этой неделе агентство Bloomberg написало, что на октябрьском заседании Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

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