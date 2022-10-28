Цукерберг лишился $11 млрд после обвала акций компании Meta*

close
100%
Andreas Gebert/Reuters

Состояние главы корпорации Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram) Марка Цукерберга сократилось на $11 млрд после значительного обвала акций компании на фоне публикации квартальной отчетности, написал Forbes.

По данным издания, теперь Цукерберг владеет $36 млрд. Предприниматель переместился со строчки 25 на 29 в рейтинге самых богатых людей мира.

Накануне сообщалось, что Meta зафиксировала двукратное падение прибыли в третьем квартале этого года. Как писала британская газета Financial Times, компания потеряла 19% рыночной капитализации на фоне слабых результатов за июль — сентябрь 2022 года. Падение чистой прибыли за указанный период на 52% в годовом выражении, до $4,4 млрд, привело к «массовому исходу» инвесторов из участия в акционерном капитале компании.

Причиной сокращения инвестиционной привлекательности Meta Financial Times назвала сокращение доходов от сегмента цифровой рекламы и недоверие к политике компании по развитию технологий искусственного интеллекта.

На прошлой неделе стало известно, что основатель SpaceX и владелец Tesla Илон Маск потерял 35% своего состояния с начала ноября 2021 года, когда в его распоряжении было $320,3 млрд.

*  признана в России экстремистской и запрещена
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть