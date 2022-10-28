МИД: российские удобрения остаются заблокированными на складах Латвии, Эстонии и Бельгии

Латвия, Эстония, Бельгия и Нидерланды блокируют удобрения, которые Россия готова передать беднейшим странам. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России о выполнении стамбульской продовольственной сделки.

По данным ведомства, российские компании все еще не могут осуществлять коммерческие поставки удобрений — также им недоступна безвозмездная передача около 300 тысяч тонн продукции беднейшим странам.

Согласно сообщению МИД РФ, 80% удобрений заблокированы на складах Латвии. Остальные объемы находятся в Эстонии, Бельгии и Нидерландах, руководство которых не разрешает отправку российских удобрений по линии ВПП ООН.

В заявлении ведомств также говорится, что за время реализации продуктовой сделки более 70 судов были задержаны или отстранены за нарушения и попытки контрабанды.

27 октября сообщалось, что суда с продовольствием, следующие из портов Украины, возобновили движение по морскому гуманитарному коридору в Черном море после поисков мин.