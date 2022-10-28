Эксперт Памир: создание газового хаба в Турции будет возможно при реэкспорте газа РФ

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РИА «Новости»

Инициатива РФ по созданию на территории Турции международного газового хаба может быть реализована при признании за ней права на реэкспорт российского топлива. Такое мнение ТАСС выразил ведущий турецкий эксперт по энергетике, бывший представитель Анкары в Мировом энергетическом совете Недждет Памир.

По его оценке, у российского предложения нет внутреннего содержания. Памир указал, что эта идея должна иметь конкретику, и она будет состоятельна в том случае, если за Анкарой будет признано право на реэкспорт российского газа.

Газ в Турцию от России поступает по двум магистралям: «Голубому потоку» и «Турецкому потоку», напомнил эксперт. «Турецкий поток» предназначен для поставок далее в европейские страны.

Если Европа откажется от этого газа и продолжит нынешнюю политику с Москвой, то предложение о создании хаба останется не более чем идеей.

Памир добавил, что Россия и Турция должны договориться по реэкспорту, то тогда «российское предложение можно будет заново оценить исходя из других перспектив».

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в турецком правительстве сообщило, что Анкара не владеет данными о перспективах закупки российского газа Евросоюзом через хаб в Турции. По информации агентства, остается неясным, какой объем газа страны Европы захотят покупать у России.

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