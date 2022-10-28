Вице-премьер Молдавии: «Газпром» нарушает контракт с «Молдовагазом», сокращая подачу газа

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Reuters

Власти Молдавии считают, что российская государственная энергетическая компания «Газпром» нарушает подписанный в октябре 2021 года контракт с газораспределительным предприятием «Молдовагаз», сокращая поставки газа. Об этом заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в эфире телеканала TV8.

По его словам, Кишинев намерен подать иск в арбитражный суд на российского поставщика.

«Газпром» нарушает контракт, сокращая нам поставки газа. Наши юристы уже анализируют эти нарушения, чтобы обратиться в арбитраж и проверить, как «Газпром» исполняет контракт», — отметил Спыну, сказав, что Молдавия заинтересована в сохранении контракта с «Газпромом».

Российская компания сократила суточный объем подачи газа для Молдавии до 5,7 млн куб. м при потребностях республики в 8,06 млн, то есть на 30%. В «Газпроме» объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину.

В октябре 2021 года Кишинев договорился с «Газпромом» о продлении контракта на поставки газа на пять лет. «Молдовагаз» обязался до 20 числа каждого месяца вносить платеж за предыдущий месяц и вносить аванс за текущий.

Во второй половине сентября сообщалось, что «Молдовагаз» не выплатил в установленный срок авансовый платеж «Газпрому» за потребление в сентябре. Операция должна была быть проведена не позже 20 сентября.

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