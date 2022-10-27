Reuters: Германия не смогла занять денег для преодоления энергокризиса

Германия не смогла привлечь необходимый объем средств для преодоления энергетического кризиса. Об этом сообщает Reuters.

В начале октября Финансовое агентство ФРГ выставило на торги семилетние облигации с целевым показателем €4 млрд. Однако всего удалось привлечь лишь €1,78 млрд. При этом соотношение спроса и предложения на торгах было на уровне 0,47, что стало минимальным показателем из всех продаж семилетних облигаций. Кроме того, это стало вторым самым низким результатом во время проведения подобных аукционов за последние 23 года.

Аналитики посчитали, что сложившаяся ситуация произошла из-за серьезной волатильности рынка. В свою очередь рынок находится в состоянии неопределенности по поводу процентных ставок. Еще одной причиной может быть переход инвесторов на облигации других стран, которые стали более привлекательны.

В агентстве добавили, что Германия больше всех зависит от поставок энергоресурсов из России. Поэтому страна больше всего, по сравнению с другими европейскими государствами, нуждается в средствах.

24 октября в ежедневной сводке Федерального сетевого агентства (ФСА) ФРГ сообщалось, что Германия сможет предотвратить дефицит газа в этом зимнем сезоне при соблюдении трех условий, одно их которых — это снижение потребления газа на 20%.