WSJ: переизбыток топлива в Европе привел к образованию газовых «заторов»

Переизбыток топлива в Европе привел к тому, что танкеры с СПГ оказалось некуда разгружать, что в результате создало «пробки» из кораблей. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В последние дни цены на газ в Европе упали больше чем на 70% по сравнению с августовским пиком. При этом хорошая погода частично помогла в снижении газовых котировок. В результате этого в Европе образовался переизбыток газа. Однако именно эта ситуация привела к образованию «заторов» из СПГ-танкеров, которые не могут разгрузиться, отметили в публикации.

По данным издания, промышленники отмечают улучшение ситуации с поставками по сравнению с тем, что было два месяца назад. Однако энергокризис все еще не завершен.

Авторы статьи добавили, что возле европейских портов стоят десятки танкеров, полные СПГ. Однако им не хватает хранилищ, которые могут принимать топливо. Вся эта ситуация приводит к определенным переломам на рынке.

26 октября Всемирный банк спрогнозировал рост цен на природный газ в Европе в четыре раза к 2024 году по сравнению со средней за предыдущую пятилетку.