Путин отметил гибкость и адаптивность российской экономики к санкциям

Президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции преследовали цель разрушить экономику страны, но она продемонстрировала адаптивность и гибкость. Соответствующее заявление он сделал на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Вы сказали, что предполагалось, что у нас что-то рухнет. Не предполагалось, а целью было поставлено — обрушить российскую экономику. Она стала действительно, и в этом вы правы, гораздо более адаптивной, более гибкой», — заявил глава государства.

Ранее Путин заявлял, что экономика РФ сохранит курс на открытость и международное сотрудничество.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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