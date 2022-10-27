ФНС создала на сайте страницу с информацией обо всех доступных мерах поддержки мобилизованным

Федеральная налоговая служба (ФНС) России открыла на своем сайте страницу, где есть разъяснения по поводу льгот по уплате налогов и сдаче отчетности для мобилизованных граждан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Для удобства меры налоговой поддержки разбиты на блоки. В каждом из них есть подразделы с наименованием той или иной меры, где информация представлена максимально удобно», — отметили в публикации.

По данным ведомства, на промостранице кратко изложена основная информация по мерам поддержки, на кого она рассчитана и в какие сроки предоставляется.

В сообщении также указали, что мобилизованным гражданам положен перенос сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Также введен запрет на контрольные мероприятия в их отношении. При этом данные меры действуют в течение трех месяцев после окончания службы.

22 октября премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных граждан. До этого Мишустин подписал постановление, согласно которому утверждается отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов для соотечественников, призванных в ходе частичной мобилизации.