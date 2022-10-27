WSJ: несколько банков начали финансирование сделки по приобретению Twitter Илоном Маском

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Mike Blake/Reuters

Некоторое количество кредитных организаций запустили процесс перечисления денег для финансирования сделки миллиардера Илона Маска ($221 млрд, по данным Forbes) по покупке социальной сети Twitter. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на сообщение источников.

По информации WSJ, банки начали перечислять $13 млрд на счета. Илон Маск должен получить доступ к средствам к пятнице, 28 октября.

О планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле, но в июле он отозвал предложение. Затем руководство Twitter подало на бизнесмена иск в суд. В октябре предприниматель все-таки решил завершить сделку по покупке соцсети. Суд обязал его сделать это до 28 октября.

25 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что предприниматель Илон Маск в рамках видеоконференции с банкирами пообещал закрыть сделку по приобретению компании Twitter в пятницу, 28 октября.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Илон Маск на квартальном отчетном мероприятии компании выразил мнение, согласно которому он переплачивает за Twitter.

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