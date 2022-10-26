Росстат: недельная инфляция в России ускорилась до 0,08%

Инфляция в России в период с 18 по 24 октября 2022 выросла на 0,08%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

С начала октября потребительские цены в стране выросли на 0,16%, с начала 2022 года - на 10,64%. При этом в годовом выражении инфляция на 24 октября 2022 года была на уровне 12,89%.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 1,9%, овощные консервы для детского питания подорожали на 0,6%. Мясо кур, сосиски, сардельки, вермишель, шоколадные конфеты тоже подорожали, цены за неделю выросли на 0,2%.

Плодоовощная продукция выросла в цене на 1,5%, при этом больше всего подорожали помидоры (5,6%). Огурцы выросли в цене на 5,4%, а бананы на 3,2%. Столовая свекла поднялась в цене на 1,5%, картофель - 0,1%.

25 октября в отчете «инФОМ», который выполнили по заказу Банка России сообщалось, что инфляционные ожидания россиян в октябре увеличились до 12,8% с 12,5% в сентябре. 38% опрошенных в октябре заметили рост стоимости на мясо и птицу. 29% участников отметили повышение цены молочной продукции. 28% респондентов увидели повысившуюся стоимость чая, кофе и лекарственных препаратов.