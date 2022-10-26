Bloomberg: суд в Лондоне разрешил возобновить работу по делу ЮКОСа на $50 млрд

Высокий суд в Лондоне снял временный запрет на работу по делу о компенсации в размере около 50 млрд долларов от РФ бывшим акционерам ЮКОСа, новые слушания могут состояться в октябре 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

«Лондонский судья разрешил возобновить в Великобритании давнюю судебную тяжбу между бывшими акционерами ЮКОСа и российским правительством, чтобы решить, обладает ли страна государственным иммунитетом», — говорится в публикации.

По данным агентства Reuters, судья Кристофер Бутчер снял блокировку с целью и в той мере, в какой это необходимо для разрешения оспаривания Россией, которое основывается на том, что она имеет государственный иммунитет.

Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России и обязал Москву выплатить $2,63 млрд бывшей структуре группы ЮКОС, компании Yukos Capital Sarl.

Судебное разбирательство началось в 2013 году по инициативе Yukos Capital. Компания требовала от России компенсации в размере $13 млрд. Причиной стало банкротство и ликвидация ЮКОСа по решениям российских властей. Из-за этого компания не смогла погасить займы, выданные Yukos Capital.