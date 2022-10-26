Инфляция в Австралии выросла до максимального уровня с 1990 года, до 7,3% годовых

Рост цен в Австралии в третьем квартале (июль — сентябрь) 2022 года достиг 32-летнего максимума, составив 7,3% в годовом выражении. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Австралийского бюро статистики на своем сайте.

«Годовое движение индекса потребительских цен на 7,3% является самым высоким с 1990 года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в июле, августе и сентябре цены выросли на 1,8% во многом из-за роста стоимости недвижимости, газа и мебели. Цены на жилье за год поднялись на 20,7%.

В первой половине сентября сообщалось, что Apple подняла цены на iPhone на некоторых крупнейших своих рынках. Новые смартфоны не удастся купить по прежним ценам как минимум в Австралии, Японии и Германии. На австралийском континенте цена выросла с 1349 австралийских долларов до 1399.

В апреле газета The Guardian написала, что жители Новой Зеландии стали массово закупать продукты в Австралии из-за роста цен. Цены на продукты в марте выросли на архипелаге на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, а цены на фрукты и овощи выросли на 18%.