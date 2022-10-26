Nihon Keizai: попытки США помочь Европе и справиться с инфляцией усугубят кризис в ЕС

Попытки США помочь Евросоюзу справиться с энергокризисом и оказать поддержку в борьбе с растущей инфляцией в регионе приведут к проблемам в экономике европейских стран. Об этом сообщает японское издание Nihon Keizai.

Расширение экспорта энергоресурсов США в Европу усилило дефицит дизельного топлива в Штатах, в результате чего в стране ускорились темпы инфляции. В итоге администрация американского президента Джо Байдена может принять решение об ограничении экспорта нефтепродуктов, что также ударит по экономике ЕС и усугубит энергокризис в регионе, говорится в материале.

«В Соединенных Штатах из-за резкого роста экспорта в Европу и другие страны запасы упали до 10-месячного минимума впервые за 40 лет. Цены продолжают двигаться, в отличие от сырой нефти, которая имеет тенденцию к снижению. Опасения по поводу подстегивания инфляции привели к обсуждению властями США запрета на экспорт энергоресурсов», — уточняется в статье.

В то же время в Европе за последнее время усилился спрос на покупку более дешевого дизельного топлива в связи с ростом цен на другие виды энергоносителей и сокращением поставок российского сырья. На усугубление кризиса в Европе также может повлиять резкое сокращение объемов стратегических запасов нефти в США из-за дефицита сырой нефти. Этот фактор повлияет на сокращение сырьевого экспорта Штатов.

23 октября бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что Европе будет крайне тяжело справиться с усилением энергетического кризиса. Рост цен на энергоносители повысит уровень финансовой нагрузки на местные предприятия, в результате чего страны Евросоюза могут столкнуться с деиндустриализацией рынка.