«Газпром» начнет подачу газа с самого крупного на Востоке Ковыктинского месторождения

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Энергетический холдинг «Газпром» начал финальные испытания на Ковыктинском месторождении газа в Иркутской области — самом крупном на востоке России. Специалисты уже приступили к пусконаладочным работам, приводит слова представителей компании ТАСС.

«Сегодня, в соответствии с планом, началась подача газа Ковыктинского месторождения для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой на установке комплексной подготовки газа №2 (УКПГ-2) месторождения и участке «Ковыкта-Чаянда» магистрального газопровода «Сила Сибири», — говорится в заявлении энергохолдинга.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, полноценный ввод в эксплуатацию запланирован после завершения финальных проверочных мероприятий. Запуск топлива с Ковыктинского месторождения по трубопроводной системе «Силы Сибири» намечен на декабрь 2022 года.

«В декабре этого года, после завершения пусконаладочных работ, Ковыктинское месторождение и новые газотранспортные мощности будут введены в эксплуатацию», — заключил Миллер.

25 октября Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил, что будет добиваться скидки от «Газпрома» на газ. Он также намерен попросить у российского энергохолдинга отсрочку по оплате за газ.

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