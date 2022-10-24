Дочерний банк австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International Райффайзенбанк с 25 октября возобновит продажу наличных долларов и евро в части своих отделений. Сообщение об этом пресс-служба кредитной организации опубликовала на своем сайте.

«Начиная с 25 октября 2022 года купить наличную валюту можно в части отделений Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Новосибирска. К покупке доступны доллары США и евро», — сказано в сообщении.

Чтобы купить наличную валюту, предварительно нужно будет оформить заказ. Все отделения, в которых продают доллары и евро, указаны на сайте организации.

Райффайзенбанк прекратил продажу наличной валюты в марте после вступления в силу ограничений со стороны Банка России.

В первой половине августа российский Центробанк продлил ограничения на снятие наличных денег в иностранной валюте еще на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года.

В августе в пресс-службе австрийской кредитной организации Raiffeisen Bank International сообщили, что Райффайзенбанк в России во втором квартале 2022 года получил чистую прибыль в размере €534 млн.