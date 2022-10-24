РБК: потенциальные покупатели фабрик IKEA начали их осмотр

Одну из фабрик компании IKEA, расположенную в Тихвине Ленинградской области, посетили потенциальные покупатели. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сотрудников предприятия.

Органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов подтвердил в разговоре с ТАСС эту информацию, уточняя, что вероятных покупателей шесть.

«Планируют ходить по две фирмы с понедельника по среду в Новгороде и Тихвине», — пояснил он, добавляя, что «в Вятке на следующей неделе».

В пресс-службе администрации Ленинградской области заявили, что «переговоры компанией активно ведутся с рядом претендентов».

Накануне Telegram-канале Mash писал, что шведский ретейлер IKEA нашел пять кандидатов, которые могут приобрести фабрики в России, ими стали российские организации. Канал уточнил, что сотрудников IKEA предупреждали о скорых визитах потенциальных собственников помещений компании, ушедшей из РФ.