ФТС: профицит торгового баланса России за январь — сентябрь вырос до рекордных $251 млрд

Положительное внешнеторговое сальдо — разница между экспортом и импортом — составило рекордные $251 млрд за первые три квартала 2022 года. Такие данные привел первый замглавы руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов, написало агентство ТАСС.

Объемы импорта оценили в $180 млрд , экспорта — в $431 млрд. В 2021 году внешнеторговое сальдо фиксировали на уровне $130,3 млрд. То есть профицит торгового баланса вырос почти в два раза.

По словам Давыдова, за период с января по сентябрь импорт упал примерно на 15% и по стоимости, и по весу. Экспорт в физическом объеме снизился, но вырос в стоимости «по вполне понятным причинам» — из-за подорожания энергоносителей.

В первой половине сентября агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы российского Центрального банка написало, что профицит внешней торговли России в период с января по август 2022 года вырос до $213,6 млрд.

В августе в пресс-службе Главного таможенного управления КНР сообщили, что объем торговли России и Китая за первые семь месяцев 2022 года вырос на 29% до $97,71 млрд.