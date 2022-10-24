Глава «Нафтогаза» Витренко предупредил о «худшей зиме в истории» Украины

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что предстоящая зима будет «худшей в истории» Украины. Об этом он сказал в интервью газете Handelsblatt.

По словам Витренко, в стране ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением.

«Мы готовимся к этому, но, конечно, это не на 100%», — сказал глава «Нафтогаза», отметив, что Украина нуждается в помощи партнеров.

По его словам, около 40% электростанций в стране были разрушены, поэтому электричество приходится постоянно отключать и вместе с тем пытаться как можно быстрее все восстановить.

Также Витренко заявил об уничтожении всех нефтеперерабатывающих заводов на Украине.

Ранее советник руководителя «Нафтогаза» Мирон Василик заявил, что компания ведет переговоры с американскими буровыми компаниями по поводу возможности разработки газовых месторождений на Украине.

Юрий Витренко также говорил о том, что «Нафтогаз» имеет определенные договоренности по поставкам газа из Норвегии, но не располагает средствами для закупки.