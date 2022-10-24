Лавров призвал Запад активнее работать с ООН по продуктовой сделке и украинскому зерну

Лавров призвал Запад активнее работать с ООН по поставкам украинского зерна в бедные страны

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров призвал западные страны к более активной работе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для того, чтобы пакетная сделка воплотилась в жизнь, а украинское зерно поставлялось в беднейшие страны. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хуссейном Брахимом Тахой, передает РИА Новости.

Лавров отметил, что украинское зерно в рамках сделки, которая была подписана 22 июля в Стамбуле, получают государства, которые не относятся к числу беднейших. Дипломат указал, что на «беднейшие страны приходятся лишь малые доли», выходящие из портов в Черном море.

«Более половины украинского зерна идет в страны Европейского союза. Есть статистика ООН. Мы призвали наших коллег активнее работать с генеральным секретарем, чтобы изначальный замысел его пакетной сделки, сделки, которую он хотел нацелить на помощь беднейшим странам, воплощался в жизнь», — отметил министр.

Кроме того, глава российского МИД по ходу встречи с Тахой указал на то, что западные санкции, направленные против России, препятствуют поставкам российских зерна и удобрений в страны ОИС.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что в текущих условиях для Москвы «не имеет смысла» сохранять дипломатическое присутствие в западных странах на прежнем уровне.

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