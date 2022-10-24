В Кремле заявили о незаконности использования активов РФ для Украины

Песков заявил, что ЗВР и другие российские активы «сворованы» странами Запада

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие российские активы в данный момент «сворованы» странами Запада и Россия будет искать возможности бороться с таким нарушением норм международного права.

«Очень многие активы сейчас фактически сворованы конкретными странами, которые мы называем коллективный Запад. В том числе золотовалютные резервы. Это незаконные действия, они противоречат международному праву», — сказал он, подчеркнув, что Россия будет искать возможности бороться с данными нарушениями для защиты международных активов страны.

Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза дали поручение Еврокомиссии по подготовке предложений по использованию замороженных активов России для восстановления Украины.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что урегулирование ситуации на Украине должно включать ее восстановление с возможным использованием для этого российских средств.

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