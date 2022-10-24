СПБ Биржа разрешит инвесторам продажу заблокированных зарубежных ценных бумаг

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A.Savin./Wikipedia

С 31 октября 2022 года инвесторам станет доступна опция продажи заблокированных иностранных ценных бумаг на торгах Биржи «Санкт-Петербург». Для реализации этой меры расчетный депозитарий площадки переведет 680 зарубежных активов стоимостью $312 млн на торговые разделы субсчетов, сообщается на сайте СПБ Биржи.

«СПБ Биржа предоставит возможность участникам торгов и их клиентам - инвесторам с 31 октября 2022 года заключать биржевые сделки с частью иностранных ценных бумаг ранее находившихся на неторговых разделах субсчетов депо <....> Стоимость ценных бумаг, которые будут переведены на торговые разделы субсчетов депо и станут доступны инвесторам для заключения биржевых сделок, составит $312 млн», — говорится в заявлении биржи.

Для осуществления перевода части бумаг на торговые разделы с неторговых биржа заключила соглашение с иностранным институциональным инвестором, уточняется в пресс-релизе площадки.

«Этот инвестор обменяет внутри СПБ Банка свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги, в цепочке учета прав на которые нет Национального расчетного депозитария (НРД), на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов и цепочка учета прав по которым включает НРД», — заключили представители СПБ Биржи.

6 сентября управляющий директор «Иволга капитал» Дмитрий Александров предположил, что Санкт-Петербургская биржа может потерять несколько миллионов клиентов после ограничений Центробанка России (ЦБ) по «недружественным» ценным бумагам. До недавнего времени база СПБ Биржи насчитывала более 2 млн активных счетов. Однако большинство из их владельцев не являлись квалифицированными инвесторами.

ЦБ объявил, что с 1 октября начнет ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг «недружественных» стран — их доля в портфеле «неквалов» не должна будет превышать 15%.

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