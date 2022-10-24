Доцент Прикладова анонсировала подорожание кофе и пообещала, что цена на чай не изменится

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Доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова рассказала, что цена кофе на мировом рынке увеличится, чая – останется прежней. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Она подчеркнула, что по отчету Минсельхоза США, глобальное производство кофейных зерен может вырасти на 4,7%, до 175 млн мешков. Такая ситуация связана с тем, что бразильский урожай арабики вступил в «год двухгодичного производственного цикла». Это может привести к увеличению предложения продукции.

Прикладова добавила, что цены не снизятся из-за повышения издержек основных производителей. Например, рост стоимости удобрений в 3,5 раза грозит увеличением цены кофе на 30%.

Она добавила, что в РФ повышение цен не превысит 25% относительно 2021 года. При этом розничные сети будут реагировать на сигналы рынка, снижая цены с опорой на фактор платежеспособности граждан.

Ранее стало известно, что запасы кофе в крупнейшей стране — производителе кофе в мире — Бразилии — через полгода опустятся до рекордно низкого уровня.

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