CGT: сотрудники TotalEnergies возобновили забастовку во Франции, требуя повышения зарплат

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Global Look Press

Сотрудники французской энергетической компании TotalEnergies возобновили забастовку на топливном складе предприятия, расположенном в коммуне Фейзен на востоке Франции, продолжая требовать повышения зарплат. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на сообщение представителя крупнейшего французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Педро Альфонсо.

«Забастовка была возобновлена в субботу утром. Она продлится минимум по понедельника», — сказал представитель CGT.

По его словам, в забастовке принимают участие примерно 130 сотрудников предприятия. Бастуют около 90% работников склада, ответственных за поставки топлива во всем регионе. Они начали стачку 27 сентября, требуя от правительства повысить им зарплаты минимум на 10% на фоне инфляции.

Как отметил телеканал BFM, из-за забастовки на 13% АЗС в стране наблюдаются перебои с поставками топлива.

В августе сообщалось, что потребительские цены во Франции по итогам июля выросли на 6,8% в годовом выражении, что стало рекордным с 1985 года показателем.

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