Глава Еврокомиссии заявила о работе над ограничением чрезмерных цен на газ со странами ЕС

Еврокомиссия (ЕК) собирается работать со странами Евросоюза (ЕС) ради создания механизма, который сможет ограничить цены на газ на европейском рынке. Об этом на пресс-конференции заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Мы собираемся создать инструмент коррекции рынка, чтобы ограничить эпизоды чрезмерных цен на газ. Мы будем работать с министрами энергетики, чтобы создать юридическое предложение для введения в действие механизма коррекции рынка», — отметила политик.

21 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, что продажа Соединенными Штатами газа Европе в 3-4 раза дороже, чем он стоит на американском внутреннем рынке, свидетельствует о политике двойных стандартов.

До этого Федеральное сетевое агентство Германии не исключило, что в стране может возникнуть дефицит газа «уже к концу февраля». Регулятор указал, что Германия сможет избежать дефицита топлива только, если будет «жестко придерживаться» мер по снижению потребления газа на 20%, и три терминала по приему сжиженного природного газа будут введены в эксплуатацию «не позднее начала 2023 года»