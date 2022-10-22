Экономист ФРС Уайс описал сценарии уменьшения господства доллара в мире

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Есть три сценария снижения господствующей роли доллара как мировой резервной валюты, которые связаны с геополитическими факторами. Об этом пишет РБК, ссылаясь на статью старшего экономиста отдела международных финансов Федеральной резервной системы (ФРС) Колина Уайса.

«Если Китай, Гонконг и некоторые страны Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока переведут в юани экспортные расчеты со странами, которые не входят в непосредственную орбиту влияния США, доллар может потерять статус превалирующей резервной валюты», — отметил Уайс.

По его словам, санкции западных стран в отношении российского Центробанка привели к тому, что другие страны стали задумываться о том, что их активы в долларах находятся не в безопасности. При этом сценарий полного отказа от доллара маловероятен.

Он добавил, что роль доллара в качестве мировой резервной валюты может сократиться. Речь идет об уменьшении долларовых резервов африканских стран, Центральной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, а также Китаем и Гонконгом.

В середине октября издание Asia Times писало, что время могущества доллара стремительно подходит к концу из-за снижения влияния американской валюты в качестве резервной.

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