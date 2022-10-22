Постпред Украины при ООН заявил о поддержке Киевом продления зерновой сделки

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев выступает за продление договоренностей по зерновой сделке. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

По словам дипломата, экспорт украинского зерна уже способствовал стабилизации глобальных рынков и снижению цен.

«Мы, таким образом, поддерживаем его продление на период после 22 ноября, после истечения первоначального срока в 120 дней, предусмотренного соглашением», — сказал он.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что продление зерновой сделки будет зависеть от ее практических результатов для России, которые пока «очень скромные».

До этого постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов допустил, что Россия откажется от зерновой сделки, если условия по экспорту зерна и удобрений из РФ не будут выполнены. Он отметил, что Москва уже направила письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу со списком претензий по данному вопросу. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.