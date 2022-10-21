SberDevices восстановила возможность управления умным домом Sber для пользователей iOS

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Пресс-служба Сбера

Команда SberDevices восстановила возможность управления умным домом Sber для пользователей iOS, сообщает пресс-служба компании.

«В короткие сроки команда SberDevices реализовала техническое решение, позволяющее текущим пользователям приложения Салют на iOS продолжать управлять через него своими устройствами умного дома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого в приложении необходимо дать команду ассистенту «Открой умный дом». При этом у пользователей Android все функции работают в полном объеме.

В SberDevices подчеркнули, что команда продолжает работать над тем, чтобы приложение для iOS снова стало доступно для скачивания как можно скорее.

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