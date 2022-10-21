ЕС осудил диверсию на «Северном потоке» и пообещал «решительный ответ»

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Делегаты саммита ЕС осудили диверсию на «Северном потоке» и пообещали «решительный ответ». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Евросоюза.

«Европейский союз категорически осуждает диверсии против объектов критической инфраструктуры, включая трубопроводы «Северного потока». ЕС даст единый и решительный ответ на любые попытки разрушения критической инфраструктуры или иные гибридные действия», — говорится в документе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что проведение расследования диверсий на трубопроводах системы «Северный поток» потребует немало времени.

На вопрос журналиста, считает ли американская сторона Россию причастной к инциденту на газопроводах, Жан-Пьер ответила, что президент США Джо Байден ясно указывал только на очевидность диверсии.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников писала, что немецкие следователи пришли к заключению — причиной аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стала диверсия.

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