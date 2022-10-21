Dünya: делегация из США предупредила турецкий бизнес о санкциях за торговлю с Россией

Делегация правительства США, прибывшая с визитом в Турцию, предупредила деловые круги о санкциях из-за торговли с Россией. Об этом написала газета Dünya со ссылкой на источники в Анкаре.

По информации Dünya, члены американского правительства на встрече с представителями турецкого бизнеса предостерегли от работы с компаниями с 75-процентным российским капиталом, а также с российскими олигархами.

В газете написали, что Анкара разрешила параллельный импорт в Россию с марта, и это превратило Турцию в «транзитный хаб», многие российские компании открыли здесь свои представительства.

Уточняется, что с января по август 2022 года в Турции число вновь появившихся компаний с российским капиталом увеличилось в четыре раза в годовом выражении. Всего за это время в республике начали работу 729 таких предприятий.

В мае глава Торгово-промышленной палаты Антальи Давут Четин сообщил, что Россия занимает лидирующую позицию в турецкой провинции Анталья, открыв в этом городе с начала 2022 года почти 60 фирм.