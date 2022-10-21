Депутат Верховной рады сообщил, что с февраля Украина израсходовала свой годовой бюджет

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Пресс-служба Минобороны РФ

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Украина за 230 дней боевых действий израсходовала бюджет, которого ей хватило бы в мирное время на год, об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его информации, с 24 февраля по 15 октября было потрачено 1,4349 трлн (более 2,3 трлн руб.) бюджетных гривен.

«Только за 230 дней войны мы уже потратили больше, чем планировали в мирные времена потратить за весь год», — указал депутат.

Самые большие суммы ушли на зарплаты — 605 млрд гривен, из них на выплаты военным — 458,5 млрд гривен. 301,4 млрд гривен было направлено на социальные пособия и выплаты, 190,2 млрд гривен – на закупку военной техники, боеприпасов и продукции оборонного назначения, 86 млрд гривен — перечислено на реализацию гарантий медицинского обслуживания населения, 81,6 млрд гривен — на обслуживание государственного долга.

Ранее сообщалось, что кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год, предусмотрев 50% госбюджета на безопасность и оборону.

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