Financial Times: ЕС готовится к новому наплыву украинских мигрантов

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Gleb Garanich/Reuters

Страны Европейского союза готовятся к новому наплыву граждан Украины и принимают необходимые меры для того, чтобы справиться с ситуацией в будущем. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на европейских чиновников.

Газета отмечает, что европейские страны разрабатывают планы по приему украинских мигрантов на фоне приближения зимы и повреждения энергетической инфраструктуры на территории Украины.

Как сказал один из источников издания, пожелавший остаться анонимным, Еврокомиссия (ЕК) выразила уверенность в том, что готова принять новых беженцев, поэтому в данный момент занимается обновлением чрезвычайных мер в сфере миграции.

Кроме того, в публикации говорится, что на саммите ЕС стороны будут договариваться об «активизации гуманитарной помощи, для обеспечения готовности Украины к зиме».

«Наш приоритет — обеспечить поставки Украине оборудования, в котором они нуждаются после бомбардировок последних недель. Им это необходимо, отчаянно нужно. Ситуация ухудшается с каждым днем», — цитирует FT польского чиновника, занимающегося переговорами с Киевом и ЕК.

Ранее издание The Independent писало, что поток украинских беженцев стал причиной крупнейшего политического кризиса в Евросоюзе.

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