FCA: почти 8 млн британцев с трудом оплачивают коммунальные счета из-за кризиса

close
100%
Frank Augstein/AP

Финансовое положение значительного числа граждан Великобритании ухудшилось с началом энергетического кризиса в мире. Почти 8 млн жителей страны в настоящее время испытывают трудности при оплате коммунальных счетов, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на результаты исследования Управления по финансовому регулированию (The Financial Conduct Authority, FCA).

«Финансовые трудности испытывает каждый четвертый взрослый житель Великобритании. Для 32 млн британцев (60% взрослого населения королевства) оплата счетов стала «тяжелым бременем или в некоторой степени тяжелым бременем», — говорится в материале.

Для сравнения, в 2020 году этот показатель находился на гораздо более низком уровне — трудности с оплатой счетов тогда испытывали 5,3 млн британцев. На тенденцию роста повлияли рекордные темпы инфляции в стране. По итогам сентября рост цен в годовом выражении ускорился до 10,1% — самой высокой планки за последние 40 лет.

19 октября газета Times сообщила о рекордном с 1962 года росте числа британцев, предпочитающих поездки на велосипедах автомобилям. За последние четыре месяца уровень велосипедного движения в стране увеличился на 54% в сравнении с допандемийными показателями. Рост был обусловлен подорожанием бензина и других видов топлива и усилением энергокризиса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть