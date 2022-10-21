FCA: почти 8 млн британцев с трудом оплачивают коммунальные счета из-за кризиса

Финансовое положение значительного числа граждан Великобритании ухудшилось с началом энергетического кризиса в мире. Почти 8 млн жителей страны в настоящее время испытывают трудности при оплате коммунальных счетов, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на результаты исследования Управления по финансовому регулированию (The Financial Conduct Authority, FCA).

«Финансовые трудности испытывает каждый четвертый взрослый житель Великобритании. Для 32 млн британцев (60% взрослого населения королевства) оплата счетов стала «тяжелым бременем или в некоторой степени тяжелым бременем», — говорится в материале.

Для сравнения, в 2020 году этот показатель находился на гораздо более низком уровне — трудности с оплатой счетов тогда испытывали 5,3 млн британцев. На тенденцию роста повлияли рекордные темпы инфляции в стране. По итогам сентября рост цен в годовом выражении ускорился до 10,1% — самой высокой планки за последние 40 лет.

19 октября газета Times сообщила о рекордном с 1962 года росте числа британцев, предпочитающих поездки на велосипедах автомобилям. За последние четыре месяца уровень велосипедного движения в стране увеличился на 54% в сравнении с допандемийными показателями. Рост был обусловлен подорожанием бензина и других видов топлива и усилением энергокризиса.