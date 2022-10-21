Турция сможет закупать и транспортировать нефть РФ без финансирования и страхования Запада

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Reuters

Министр казначейства и финансов Нуреддин Небати заявил, что Турция сможет заниматься закупкой и транспортировкой российской нефти без финансирования и страхования со стороны Запада. Об этом пишет газета Dünya.

В ответ на вопрос о том, будут ли турецкие потребители соблюдать требования стран G7 о предельной цене на российскую нефть, Небати ответил, что предельная цена на нефть еще не введена.

«Мы должны предпринять необходимые шаги для удовлетворения наших потребностей, а также сделать все необходимое для защиты интересов нашей страны», — пояснил министр.

Политик добавил, что Турция не нуждается в финансировании Запада или страховании для транспортировки российской нефти. При этом в случае введения каких-либо санкций, «Турция имеет все возможности для разработки инструментов, чтобы адаптироваться к новой ситуации, не нарушая ни одной из санкций».

Ранее сообщалось, что США опасаются подорожания нефти после введения потолка цен на поставки РФ.

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