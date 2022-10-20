Вице-премьер Белоусов заявил о существовании предпосылок для мирового долгового кризиса

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Предпосылки для мирового долгового кризиса уже наблюдаются. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на форуме «Сделано в России», написало агентство ТАСС.

«Зеркальным отражением того, что происходит с внешней торговлей в мире, является долговой кризис. Накопленные огромные долги никуда не делись. И если бы все было нормально, стабильно с мировой торговлей, то и с долгами, скорее всего, было бы тоже все нормально. А поскольку с торговлей все совсем ненормально, то замаячил вплотную долговой кризис», — сказал Белоусов.

По словам первого вице-премьера, мировая рецессия, о которой периодически говорят в настоящее время, связана с тем, что «вот этот триггер с внешней торговлей даст свое продолжение в накопленных долгах, и дальше все посыплется по принципу домино».

В начале сентября старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак заявил в интервью РИА Новости, что мировую экономику в предстоящие два года ждет большой долговой кризис.

В начале октября газета The Guardian написала, что опасения по поводу усугубления глобального долгового кризиса были подтверждены исследованиями, которые показывают, как страны с низким уровнем доходов платят стремительно увеличивающиеся проценты по своим внешним займам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть